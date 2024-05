Fils du célèbre promoteur, le défunt Gaston Mbengue, Makane Mbengue avait pris la relève de son père bien avant sa mort. Il a réussi à mettre en place des affiches attrayantes, telles que Quench contre Alioune Séye 2 le 28 avril dernier, ainsi que le combat choc qui opposera Boy Niang 2 à Reug Reug.

Le Tigre de Fass numéro trois, Gris Bordeaux, a exprimé son opinion lors de l’émission Wax Sa Xalaat de ce jeudi sur Wiwsport, décrivant le travail remarquable de Makane Mbengue après avoir pris le cap : « Notre frère Makane est encouragé, nous lui demandons de bien faire et nous le soutenons, car son défunt père lui a montré la voie, donc nous sommes rassurés quant au successeur du feu Gaston Mbengue. Quelques jours auparavant, il avait organisé une journée de combat massif, donc sur ce plan, nous sommes rassurés. »

Gaston a placé ses enfants dans de bonnes conditions, et aucun de ses enfants ne lui en fait la récrimination. Gaston a grandi à Fass et faisait partie de l’écurie Fass, cependant il était difficile de le connaître car il a développé une pratique professionnelle de la lutte de sitot. Personne n’a jamais été su que Gaston était un membre de Fass, car il organisait un combat pour un lutteur de Fass, tout en restant neutre, contrairement aux nouveaux promoteurs qui organisent un combat pour un lutteur et qui font des manigances pour sa chute. Gaston supportait Mbaye Gueye et Tapha Gueye, étant membre de Fass, mais il ne l’a jamais exprimé, il n’avait même pas ce temps par rapport aux nouveaux promoteurs », a-t-il conclu.

Wiwsport.com