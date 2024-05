Ce jeudi, Chérif Ndiaye a offert la victoire à l’Etoile Rouge face au FK TSC Bačka Topola (2-1). Une réalisation qui a permis au club de Belgrade de glaner son dixième titre de champion de Serbie. Un premier trophée en carrière que le Sénégalais savoure grandement.

Il y a avait de la pression sur les épaules à son arrivée en septembre 2023 en provenance de l’Adana Demirspor. Dans une équipe de l’Etoile Rouge de Belgrade qui veut accentuer sa domination dans le football serbe, Chérif Ndiaye avait été recruté pour 4 M€, devenant à l’époque le joueur le plus cher de l’histoire de ce club, juste avant l’arrivée officielle du milieu de terrain sud-coréen Hwang In-beom pour 5,5 M€. Huit mois plus tard, la pression du montant de son transfert est déjà évacuée, et le contrat largement rempli pour l’attaquant sénégalais.

Alors certes, il en a mis un peu de temps pour prendre ses repères dans la Superliga serbe, se contentant de deux petites passes décisives seulement sur ses douze premiers matchs de Championnat. Le déclic a été surtout ce premier but inscrit en Ligue des Champions face aux Young Boys de Berne. Car depuis, Chérif Ndiaye a enchaîné les buts. Au point de réaliser même une seconde partie de saison formidable avec les Rouge et Blanc. L’attaquant de 28 ans est un acteur majeur du dixième titre de champion de Serbie pour le club belgradois avec 9 buts en Championnat, dont 3 réalisations en trois matchs face à l’éternel rival et adversaire direct, le Partizan.

Ce jeudi encore, lors du choc face au FK TSC Bačka Topola (2-1), l’ancien joueur de Waasland-Beveren et de Göztepe a répondu présent. C’est simple, c’est lui qui a inscrit le but de la victoire des siens à la 75e minute de jeu. Une réalisation synonyme de sacre en Championnat. Un moment qui restera sûrement gravé tout au long de sa carrière et que Chérif Ndiaye a bien savouré. Après les célébrations sur la pelouse et sous le déluge du Stade Rajko Mitić, Chérif s’est ensuite livré devant les caméras de son club, en anglais, avec un sourire significatif.

« C’est une sensation incroyable »

Vainqueur du premier trophée majeur de sa carrière à 28 ans, l’ex-joueur des HLM de Grand-Yoff a savouré le moment et n’a pas caché son immense joie, lui qui s’est également confié sur son meilleur but cette saison. « Je suis très heureux d’avoir remporté le titre. C’est une sensation incroyable. Nous sommes vraiment tous euphoriques. Je suis également content du but, mais je pense que Rodić (latéral gauche de l’Etoile Rouge) et moi devrions le partager. Néanmoins, celui contre l’éternel rival (le Partizan) est toujours mon préféré », a-t-il déclaré, rappelant que la saison n’est pas encore finie et qu’il faudra bien terminer avec la meilleure des manières possibles.

« Je suis très excité par la célébration du titre. J’ai entendu mes coéquipiers dire que tout se passait toujours incroyablement bien. Ce sera une super ambiance, nous savons tous comment les fans de l’Etoile Rouge assurent dans ces types de célébrations. J’ai vraiment hâte de célébrer la fête, mais d’ici là, nous devons gagner tous les matchs ». Son choix de rejoindre l’Etoile Rouge de Belgrade a sans doute été l’un des meilleurs choix de sa carrière. Non seulement, il lui a permis de découvrir la Ligue des Champions mais aussi d’ouvrir son palmarès en club, qui pourrait s’étoffer dans les prochains jours avec une finale de Coupe de Serbie contre Vojvodina.

