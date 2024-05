La 24e édition du Drapeau du Chef de l’État s’annonce comme un événement sportif mémorable au Sénégal. Sous la présidence du Ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, un Comité de Représentants de District (CRD) spécial se tiendra à la Gouvernance de Thiès ce vendredi.

L’objectif principal de cette réunion est de préparer de manière optimale cette compétition qui se déroulera du 9 au 12 mai prochain au stade Caroline Faye de Mbour. Cette édition revêt une importance particulière, car elle marque une première pour Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Chef de l’État. En effet, le fanion qui porte son nom sera âprement disputé par les meilleurs lutteurs venant des 14 régions du Sénégal. L’enjeu est de taille, et l’excitation est à son comble alors que les lutteurs se préparent à se mesurer les uns aux autres pour remporter cet honneur.

Une caractéristique notable de cette édition est la mise en avant de la catégorie des jeunes athlètes. Les garçons et les filles de la petite catégorie seront au cœur de l’événement. Ces jeunes lutteurs talentueux sont en pleine préparation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026, et leur participation au Drapeau du Chef de l’État sera une occasion unique de démontrer leur savoir-faire et leur détermination.

wiwsport.com