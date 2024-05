Dans l’effervescence des préparatifs pour la 24e édition du Drapeau du Chef de l’État (9 au 12 Mai), les couloirs de la gouvernance de Thies vibrent de l’énergie des organisateurs. C’est une première sous la houlette du président de la république du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et l’excitation est palpable alors que les derniers détails sont peaufinés.

Au cœur de cet événement, le stade Caroline Faye de Mbour se prépare à accueillir plus de 154 athlètes, représentant les 14 régions du Sénégal. C’est bien plus qu’une simple compétition de lutte ; c’est un spectacle national où chaque région envoie ses meilleurs combattants pour revendiquer la gloire. Cette année, une nouveauté éclate sous les projecteurs : la participation des catégories cédets et cadettes. Un geste en avant vers l’avenir de la lutte sénégalaise, où les jeunes talents se préparent pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Les regards sont tournés vers ces futurs champions, qui portent sur leurs épaules l’espoir d’une nation. Mais ce n’est pas tout. Une touche d’audace vient pimenter l’arène cette année : des affrontements féminins de la petite catégorie. Pour la première fois dans l’histoire du Drapeau du Chef de l’État, les jeunes femmes (cadettes) prennent le centre de la scène, prêtes à montrer leur force et leur détermination.

Un budget global à la hausse

Les enjeux sont portés au plus haut, avec des récompenses à la hauteur de la passion qui anime chaque lutteur. Un montant total de 30 millions est en jeu, avec une part de 10 millions réservée au vainqueur, promettant ainsi des combats d’une intensité inégalée. Cette année, le budget global a grimpé à 89 millions, marquant une hausse par rapport à l’édition précédente, qui avait fixé le seuil à 70 millions.

La région de Thies plébiscitée

De 1984 jusqu’en 2009, le drapeau du chef de l’État était disputé en individuel lors d’une compétition appelée l’Open. En 2011, un nouveau format privilégiant les compétitions par équipes a été adopté, remplaçant ainsi l’Open. Entre 2011 et 2024, la région de Thiès a accueilli le tournoi pour la troisième fois, tandis que le département de Mbour l’a accueilli pour la première fois en 2019, occasion pour l’équipe régionale de a remporter à nouveau le trophée. Pour cette nouvelle édition prévue du 9 au 12 Mai prochain et qui verra le département de Mbour accueillir à nouveau cet événement d’envergure, trois compétitions seront mises en œuvre : l’Open, la compétition par équipes et la petite catégorie, où les cadets et les cadettes (filles) participeront.

wiwsport.com