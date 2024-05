En play-offs de VTB United League de Russie, le Lokomotiv Kuban Krasnodar de Maurice Ndour s’impose en quarts de finale contre Parma Basket Perm (3-0) et atteint les demi-finales.

Et de trois pour Kuban qui s’impose avec brio face à Parma. Dimanche dernier, le troisième match en face à face s’est encore bien passé pour Maurice Ndour et ses coéquipiers. Ils s’imposent (82-54), lors de ce dernier quart de finale qui leur permet de se qualifier pour les demi-finales.

En vingt et une minutes de jeu, l’international sénégalais a encore été présent avec 12 points, 2 rebonds et 2 contres. Il a joué un rôle majeur dans le succès du Lokomotiv Kuban dans cette série. En moyenne, Ndour a obtenu 12.0 points et 4.6 rebonds en 21.6 minutes sur les deux matchs.

Kuban jouera contre le chamion BC Unics qui l’avait battu en finale l’année précédente. Il est important de se rappeler que Maurice Ndour y a déjà joué deux saisons (2017 à 2019).

