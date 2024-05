Chelsea s’accroche. Les Blues ont battu Tottenham (2-0) et ne perdent pas espoir dans la lutte pour une place européenne. De leur côté, les Spurs se compliquent sérieusement la Ligue des Champions.

Au prix d’une très solide performance défensive et d’une efficacité offensive, Chelsea, vainqueur 4-1 du match aller, a encore pris le meilleur sur Tottenham ce jeudi soir, en match en retard de la 26e journée de Premier League (2-0). Avec quatre matchs restants pour eux, les Blues s’accrochent dans la course à une qualification pour une Coupe d’Europe. Ce succès face aux Spurs permet à Chelsea, 8e au classement, de revenir à trois points de Manchester United, qui occupe la 6e place synonyme de Ligue Europa Conférence.

Tottenham, de son côté, voit la qualification pour la Ligue des Champions se compliquer très sérieusement. S’il leur reste quatre matchs à disputer contre trois pour leur adversaire direct, les Spurs sont actuellement cinquièmes avec sept points de retard sur Aston Villa, qui occupe donc cette fameuse quatrième place. Les partenaires de Pape Matar Sarr n’ont plus leur destin entre leurs mains. La faute à cette troisième d’affilée concédée dans ce derby londonien à Stamford Bridge, au terme d’un match plaisant.

Jackson adore jouer contre Tottenham

Sans doute requinqués par leur valeureux nul contre Aston Villa le week-end dernier (2-2), les Blues ont imposé leur patte dans cette rencontre qu’ils ont gagnée en deux temps. Trevoh Chalobah a ouvert le score après 24e minute de jeu sur une passe décisive de Conor Gallagher. Tottenham a tenté de réagir en seconde période mais les efforts de Spurs sont restés vains. Tout le contraire pour Nicolas Jackson et ses coéquipiers. Auteur d’un triplé à l’aller, l’attaquant sénégalais a breaké pour Chelsea en reprenant de la tête un coup franc de Cole Palmer sur la transversale (72e). Son 14e but de la saison et le 11e en Premier League. Pas mal.

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Nicolas Jackson marque et permet à Chelsea de remporter le derby face aux Spurs. pic.twitter.com/MylgEk7cRO — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) May 2, 2024

