Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de Gaston Mbengue, le célèbre promoteur de lutte, en qualifiant ce dernier de « véritable homme dévoué à sa communauté et à son pays ». Senghor a souligné l’impact de Mbengue dans divers secteurs, notamment celui de la lutte, où son charisme était incontestable.

Il a déclaré : « Aux côtés de sa famille, du monde de la lutte et de nombreux autres secteurs où son influence était remarquable, le football sénégalais pleure la perte de son doyen, Salif Mbengue, connu sous le nom de Gaston. C’était un homme de bien, un homme sincère qui servait sa communauté et son pays avec dévouement. »

Senghor a également présenté ses condoléances à la famille de Mbengue et a prié pour que Dieu lui réserve le meilleur accueil dans son paradis. Gaston Mbengue, de son vrai nom Salif Mbengue, était une figure emblématique de la lutte avec frappe au Sénégal au cours des dernières décennies. Il était réputé pour avoir organisé certaines des plus grandes affiches de ce sport et pour avoir contribué à l’essor financier des lutteurs grâce à des cachets de plus en plus importants au fil des ans.

wiwsport.com