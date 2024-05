Le troisième tigre de Fass a présenté ses condoléances à la famille de feu Gaston Mbengue. Mieux, il a accompagné ce dernier jusqu’à sa dernière demeure au cimetière musulmane de Yoff où il a été inhumé ce jeudi.

“Je n’ai pas les mots car cette nouvelle nous a surpris. Certes nous savons que la mort ne prévient pas car elle survient mais c’est une triste nouvelle. C’est une grosse perte pour la lutte et le sport en général. Je dis souvent que si certains lutteurs sont devenus des stars aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à Gaston. Il était très généreux. Il a accompagné des lutteurs jusqu’à ce qu’ils puissent avoir leurs maisons et pourtant ils n’avaient pas de grips cachets à l’époque. Nous présentons donc nos condoléances à toute sa famille et prions pour le repos de son âme”

