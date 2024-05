Depuis près d’un mois, Mame Moussa Cissé, le sélectionneur de l’équipe féminine du Sénégal, effectue des tournées dans les différents clubs féminins du pays en prévision de la prochaine CAN féminine où le Sénégal doit participer. Dans une interview accordée à Wiwsport, le sélectionneur des « Lionnes » a exprimé son souhait de faire face aux équipes du top 4 lors de la prochaine fenêtre de la date FIFA.

Au cours de sa visite ce mercredi 1er Mai au stade Municipal des Parcelles Assainies, Mame Moussa Cissé a partagé avec Wiwsport les équipes qu’il souhaite rencontrer lors de la prochaine date FIFA : « La Fédération travaille principalement sur de nombreux profils, mais mon objectif aujourd’hui est de faire face aux équipes du top 4, car il est essentiel de se positionner par rapport à ces équipes spéciales. Je souhaiterais avoir l’opportunité de jouer contre l’Afrique du Sud, la Zambie et le Ghana. À un certain moment, il serait nécessaire de se situer par rapport à ces équipes et de voir nos points d’amélioration, car si vous ne jouez pas contre ces équipes, vous allez les rencontrer à la CAN et cela peut poser problème. »

Avant de poursuivre : « La Fédération y travaille, mais mon choix initial est d’avoir ces équipes, mais il y aura également des profils à explorer car nous aurons différentes équipes, telles que des équipes d’Afrique australe et des équipes du Nord, dont nous avons joué beaucoup l’année dernière. Nous avons affronté la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, et c’est maintenant que nous voyons les équipes de l’Afrique du Centre et de l’Afrique du Sud, afin d’avoir une idée et de nous positionner en Afrique, afin de bien préparer notre compétition », a-t-il souligné.

