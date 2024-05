La sélection féminine du Sénégal prendra part pour la deuxième fois consécutive à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), féminine de 2024. Dans une interview accordée à Wiwsport, le sélectionneur national Mame Moussa Cissé a expliqué que le but principal de son équipe est de passer le premier tour.

Après dix ans d’absence, l’équipe féminine du Sénégal a réussi à participer à la dernière CAN Féminine de 2022, où la bande à Seyni Ndir Seck s’est inclinée en quart de finale. Mame Moussa Cissé, le sélectionneur des « Lionnes », a réaffirmé le principal objectif de son équipe lors d’une interview accordée à Wiwsport en vue de la prochaine CAN : « Après dix ans sans participer à la Coupe d’Afrique, notre premier objectif était de nous qualifier en 2022 et de revenir en 2024. Par conséquent, lors de la dernière CAN, nous n’avions pas vraiment été attendus, mais nous sommes arrivés en quart de finale. Une participation à la Coupe du monde a été manquée de peu. Pour nous, la première étape c’est de confirmer. »

Avant de continuer : « Nous allons déjà tenter d’atteindre le second tour, comme nous l’avons fait lors de la dernière CAN, et à partir de ce moment-là, nous ne nous fixerons plus de limites, tout devient possible, mais il faudra y aller lentement, progresser, car nous avons un groupe jeune, avec de nombreuses joueuses âgées de 19 ans, 20 ans et 21 ans qui découvrent la compétition. Il est essentiel de leur donner la possibilité de s’améliorer dans la compétition de haut niveau, donc il est nécessaire de s’y rendre doucement. D’abord, essayons d’obtenir le second tour, puis à partir de ce moment-là, nous allons établir d’autres objectifs afin d’atteindre le plus haut niveau possible dans la compétition. »

Il n’a pas manqué l’opportunité de donner son avis sur l’arrivée éventuelle de nouvelles joueuses : « Aujourd’hui, j’ai fait le tour en Europe et j’ai découvert des profils intéressants, donc nous allons poursuivre. L’équipe nationale n’est pas fermée, elle n’est jamais fermée, elle est ouverte dans les deux sens. Les joueuses qui répondent davantage aux exigences seront sélectionnées et chaque fois que nous verrons des joueuses capables de nous apporter une plus grande valeur, cela me semble très évident. Les joueuses les plus en forme lors de la compétition seront sélectionnées, que ce soit au Sénégal, en France ou en Espagne, car nous avons quelques joueuses là bas, quelques pistes sont également disponibles aux États-Unis. Actuellement, nous avons une joueuse qui est partie en Italie il y a quelques temps, donc nous les suivons toutes et ensuite nous ferons les choix en fonction de l’équilibre de l’équipe, des postes et des besoins de l’équipe », a-t-il précisé.

