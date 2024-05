Depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Villareal l’été dernier, Nicolas Jackson a été scruté sous un microscope par les fans et les observateurs du football. Son transfert à Stamford Bridge pour une somme substantielle l’a placé sous les projecteurs, avec des attentes élevées quant à ses performances sur le terrain.

Cependant, malgré des débuts prometteurs avec 13 buts à son actif, dont dix en Premier League, Jackson a récemment fait face à une période de sécheresse devant le but, n’ayant réussi à trouver le fond des filets qu’une seule fois lors de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues. Cette baisse de forme a été accentuée par des critiques pour son manque d’efficacité lors de matchs cruciaux, notamment lors de la défaite contre Manchester City en demi-finale de la FA Cup.

Pourtant, malgré ces défis, Jackson reste optimiste quant à son avenir à Chelsea. Dans une récente interview avec Sky Sports, le jeune attaquant sénégalais a admis qu’il aurait dû capitaliser sur plus d’occasions, mais il reste confiant que les buts viendront. « Je pense que j’aurais dû marquer plus avec les occasions que j’ai manquées », a déclaré Jackson. « C’est bien, mais ce n’est pas ce que je voulais être en venant jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Tout arrive pour une raison et nous essayons de lutter l’année prochaine. » Alors que Chelsea se prépare à affronter Tottenham lors d’un derby londonien, l’attaquant sénégalais est déterminé à renverser la tendance et à ajouter à son total de buts.

wiwsport.com

