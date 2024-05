Le Sénégal a fait une entrée fracassante aux 16m Championnats d’Afrique seniors de natation, qui se déroulent en Angola du 30 avril au 5 mai 2024. Oumy Diop, le porte-drapeau de la natation féminine sénégalaise, a encore brillé, en décrochant mardi la médaille du bronze en 100m nage libre, avec à la clef un nouveau record du Sénégal, et une médaille d’argent mercredi au 50 m papillon.

Mardi, la jeune nageuse sénégalaise a affiché un temps de 58″16 en finale, surpassant l’ancien record de 58″53, établi par Jeanne Boutbien le 15 février 2020 à Limoges, en France. Sa performance a marqué le point culminant de la première journée sénégalaise.

Mercredi, elle a arraché la médaille d’argent en réalisant 27 secondes 67 centièmes en finale du 50 m papillon. En deux jours, la tête d’affiche de la natation sénégalaise a déjà glané deux médailles.

L’équipe du Sénégal est représentée aux 16èmes Championnats d’Afrique seniors de natation en Angola par 8 membres, dont 6 nageurs et 2 encadreurs. Seule nageuse, Oumy est accompagnée par nos meilleurs nageurs du moment: El Hadji Adama Niane, Ousseynou Diop, Adama Thiaw Ndir et les incontournables frères Aimable, Kilian et Karl Wilson.

C’est le président de la Fédération sénégalaise de Natation et de Sauvetage (FSNS), Magatte Fatim Dièye, qui conduit la délégation, incluant le sélectionneur national Birane Diop. Vivement de nouvelles médailles.

