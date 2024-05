Valmiera FC des joueurs sénégalais, Alioune Ndoye et Djibril Guèye a fait match nul (1-1) contre FK Metta de Lamine Corréa en match comptant pour la 10ᵉ journée du championnat letton ce mercredi 1 mai. C’est grâce à un but d’Alioune Ndoye sur une belle passe décisive de Djibril Guèye que les protégés de Jurgis Kalns repartent avec le point du nul.

Menés dès la 25ᵉ minute de la rencontre après le but de Rendijs Sibass (1-0, 25’), Djibril Guèye et ses coéquipiers ont regagné les vestiaires un but de retard devant le club de l’autre sénégalais, Mohamet Lamine Corréa.

C’est en deuxième mi-temps que l’actuel 3ᵉ de la première division lettonne a pu éviter sa 4ᵉ défaite de la saison grâce à l’égalisation du jeune attaquant sénégalais de 22 ans, Alioune Ndoye suite à une somptueuse passe décisive de Djibril Guèye (1-1, 80’). Pour rappel, Alioune Ndoye avait commencé la rencontre sur le banc. Il est entré à l’heure de jeu à la place de Leo Gaucho. Pour son compatriote, Djibril Guèye, c’était sa 6ᵉ offrande de la saison.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)