Cette fois, la Sococim a remporté une victoire à la Coupe d’Afrique des Clubs Champions. Effectivement, les Protégées d’Amadou Séne ont facilement battu les Algériennes de Bejaia sur le score de 3 sets à 2, lors d’un match de classement ce mercredi. Cette victoire est bénéfique pour Sococim, car elle met un terme à une série de quatre défaites consécutives.

Après avoir été éliminée ce mardi par les Egyptiennes d’Al Ahli en quart de finale, la Sococim a remporté un succès pour le classement final de la compétition. Dans le cadre de leur cinquième rencontre au tournoi, la troupe de Marieme Diagne a réussi à prendre sa revanche sur Bejaia qui l’avait battu lors de l’ouverture de la compétition. Dans une rencontre équilibrée, Sococim a démontré sa résilience, mais elle a également perdu le premier set par 27 à 25.

En arrivant au deuxième set, la Sococim a fait preuve d’un autre visage plus déterminé et a réussi à l’emporter par 25 à 19 (1 -1). Le troisième set a été dominé à nouveau par les Algeriennes, 25 à 11, alors que Bejaia était devant par 2 sets à 1. En ce qui concerne les deux derniers sets, la Sococim a réussi à renverser son adversaire en remportant successivement le quatrième et le cinquième set par 25 à 19 (2-2), ainsi que par 15 à 12, ce qui entraîne une victoire de 3 sets à 2.

Grâce à cette victoire, l’équipe de la Sococim peut disputer les matchs de classement 9e – 12e places. Ce Jeudi 2 Mai, la Sococim affrontera le NCS du Nigéria à 11 heures 00 GMT.

