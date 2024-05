Auteur de deux victoires consécutives lors des 2 dernières journées de Ligue 1 dont une contre l’US Gorée lors de la précédente journée, le club dirigé par Lamine Diagne, Stade de Mbour s’est entraîné ce mardi 30 avril au stade Caroline Faye pour préparer la suite de la saison.

Comme depuis quelques mois, wiwsport était présent au stade Caroline Faye de Mbour pour couvrir cette première séance d’entraînement collectif des malheureux finalistes de la Coupe du Sénégal 2023. Au coup de sifflet final de l’entraînement, certains joueurs de l’actuel 12ᵉ 21 points de Ligue 1 ont répondu aux questions de wiwsport. Selon les Stadistes, leur club va tout faire pour ne pas perdre les 5 matchs qui restent et assurer le maintien de Stade de Mbour dans l’élite du football sénégalais.

À 7h00 du matin, il y avait déjà presque la présence de tout le monde au stade Caroline Faye. Le staff technique et les joueurs reflétaient un sentiment de satisfaction, dû certainement aux trois points obtenus face aux Insulaires, lors de la (21ᵉ j, 1-0). Quelques minutes plus tard, les Sadistes ont tenu une petite réunion avant le début de la séance. C’est à 7h30, comme prévu que le coup d’envoi de cette première séance d’entraînement de Stade de Mbour après sa victoire contre l’US Gorée est donné.

Les joueurs de l’équipe qui était finaliste en Coupe de la Ligue et en Coupe du Sénégal 2023 ont fait quelques tours du stade Caroline Faye pour l’échauffement. Après l’échauffement, Woula Maciré Sané et ses coéquipiers se sont retrouvés à côté du coach Lamine Diagne pour écouter les consignes de l’ancien technicien de l’AS Douanes. À la suite de leur échange, l’effectif de Stade de Mbour était divisé en deux groupes pour travailler avec les ballons ainsi que les plots. L’exercice a duré environ 15 minutes. Juste après le premier exercice, Lamine Diagne a demandé à un certain nombre de joueurs de faire des séries d’abdominaux au moment où les autres joueurs continuaient de faire des touches de balles. Chaque 7 minutes, les joueurs échangeaient d’exercice.

Juste après le deuxième exercice, Lamine Diagne et son staff ont ordonné à Mame Saer Guèye et ses collègues d’aller travailler avec les plots combinés d’une course d’une quinzaine de mètres. L’ensemble des joueurs présents dans cette séance ont fait 4 fois cet exercice avant d’aller occuper entièrement la pelouse du stade Caroline Faye pour jouer 2 camps. Lors des 10 minutes de cet exercice, Bayron Malick Sagna s’est illustré avec un joli but.

C’est vers 9h00 moins que les joueurs de l’équipe qui occupe actuellement la 12ᵉ place de Ligue ont fait leur dernier exercice de ce mardi 30 avril 2024.

« On est en train de tout faire pour se maintenir en Ligue 1 »

À la fin de l’entraînement, le meilleur buteur des Sadistes cette saison et actuel 2ᵉ meilleur buteur de Ligue 1 avec 7 buts, à savoir Mame Saer Guèye a répondu à quelques questions au micro de wiwsport. Selon l’auteur de l’unique but de la rencontre contre l’US Gorée (1-0), lui et ses coéquipiers sont en train de tout faire pour aider le Stade de Mbour à se maintenir dans l’élite du football sénégalais.

« Oui, c’est une saison très compliquée, parce qu’on est en train de lutter pour survivre en Ligue 1. On pense souvent à notre actuelle position en championnat et ça ne devrait pas être la place qu’on occupe au classement. Mais on est en train de travailler pour ne plus enregistrer d’autres défaites jusqu’à la fin du championnat. Nous sommes à la toute dernière ligne droite du championnat et tous les clubs sont conscients des enjeux, c’est pour cela que la course au maintien est rude. On a gagné nos deux dernières sorties en championnat, donc il est possible d’en gagner d’autres d’ici à la fin du championnat. En tout cas, on est en train de tout faire pour se maintenir en Ligue 1 », a informé Mame Saer Guèye.

Avant de se prononcer sur la course pour le titre du meilleur buteur du championnat. « Je rêve bien sûr de finir meilleur buteur de Ligue 1, ce n’était pas mon objectif en début de la saison, parce que je ne suis pas un attaquant, mais vu que j’ai marqué 7 buts et l’actuel meilleur buteur a 8 buts et il n’est plus là. Je pense que je peux bel et bien remporter le titre du meilleur buteur de Ligue 1 cette saison », ambitionne le numéro 2 des Sadistes.

« Je vais tout faire pour enregistrer d’autres clean sheets et aider mon club à atteindre son objectif »

Auteur de 3 clean sheet dont deux lors des deux derniers matchs de Stade de Mbour en championnat, le portier des Mbourois, Alioune Seck est conscient de ce que lui attend en tant que gardien de but. « Gagner deux matchs consécutifs, en ce moment du championnat, n’était pas évident, mais on a quand même réussi à le faire. Cela montre qu’on a encore une chance de finir la saison parmi les 8 premiers de Ligue 1. Si vous regardez le classement, vous verrez qu’il n’y a que 3 points d’écart entre le douzième et le 8ᵉ du championnat, à savoir la Linguère de Saint-Louis. On peut bel et bien terminer la saison dans une meilleure position », a d’abord expliqué le portier du club dirigé par Lamine Diagne, Alioune Seck.

« Moi, personnellement, je vais tout faire pour enregistrer d’autres clean sheets et aider mon club à atteindre son objectif. Si j’arrive à garder mes cages inviolées, les joueurs de champ feront certainement leur boulot qui est de marquer des buts », a précisé l’homme aux 3 clean sheets en 6 matchs disputés.

« On a l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1, on peut gagner encore d’autres matchs »

Pour le capitaine emblématique des malheureux finalistes de la Coupe Sénégal 2023, Woula Maciré Sané, Stade de Mbour a ce que lui faut pour atteindre son objectif qui est de se maintenir dans la première division sénégalaise. « Oui, effectivement, on a ce qu’il nous faut pour atteindre notre objectif. On a l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1, on peut gagner encore d’autres matchs d’ici à la fin de la saison, en tout cas, c’est ce qu’on doit faire si on souhaite rester en Ligue 1 », a déclaré Woula Maciré Sané.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)