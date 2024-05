Lors de sa visite ce mercredi 1er mai au stade municipal des Parcelles Assainies, pour participer à l’entraînement de l’équipe féminine de l’USPA, Mame Moussa Cissé, entraîneur de l’équipe du Sénégal, a abordé dans une interview avec Wiwsport les préparatifs de l’équipe du Sénégal pour la prochaine CAN Féminine, bien que la date de cette compétition ne soit pas encore déterminée.

Au micro de Wiwsport, le technicien des Lionnes du Sénégal a donné son avis sur ses visites dans les différents stades du pays et son récent voyage en France en vue de la prochaine CAN Féminine : « Tout d’abord, il est essentiel de bien la préparer et nous nous trouvons dans le cadre de cette préparation. Aujourd’hui, vous êtes conscient(e) que nous n’avons pas encore les dates définies, mais nous poursuivons notre préparation afin d’éviter toute surprise. En l’absence de plan de préparation, nous avons déjà les dates FIFA que nous préparons. Nous avons déjà une date FIFA du 27 Mai au 4 Juin et nous sommes en train de nous préparer pour organiser des matchs amicaux ici. »

Avant de poursuivre : « En outre, je suis en train de réaliser une tournée dans les clubs depuis près d’un mois. J’ai débuté avec le club de Dakar Sacré Coeur ici au Sénégal, puis je me suis rendu en France où j’ai visité Thonon Évian où nous avons quatre joueuses, deux qui partiront dans trois mois et deux qui sont nées là-bas. Après cela, je me suis rendu à Paris et à Marseille afin de voir le match de nos expatriées, où nous avons également trois joueuses. Après cela, je me suis rendu à Metz afin de rencontrer nos joueuses, puis à Saint-Denis où nous avons également des joueuses, et j’ai profité de cette occasion pour me plonger dans certains clubs. Le club de Lyon est aujourd’hui considéré comme un lieu de référence dans le domaine du football de haut niveau, afin de prendre connaissance de la manière dont les gens travaillent, de la méthodologie utilisée, de la gestion des joueuses de haut niveau, de la planification et de tout autre aspect. »

« Et afin de poursuivre la progression de nos joueuses. J’ai eu l’opportunité de rencontrer les dirigeants des clubs et les coachs lors de cette visite, afin de discuter de l’évolution de nos joueuses, des besoins des clubs, des attentes des clubs envers la sélection et la Fédération. Nous avons également exprimé nos attentes pour favoriser les échanges et permettre de voir avant qu’une joueuse ne vienne une quinzaine de jours avant que nous puissions connaître son activité en club, et que nous puissions également donner un retour aux clubs après les réunions afin de créer une connexion qui permettra à la joueuse d’être mieux suivie dans les deux cadres. »

Il a profité de cette occasion pour exprimer son opinion sur le niveau des différentes joueuses qu’il a pu observer : « Elles se trouvent dans un environnement propice, dans un cadre propice, avec des équipes techniques bien équipées, bien compétentes, et des conditions de travail un peu meilleures que ce que nous avons ici. » En ce qui concerne l’organisation, elles se professionnalisent véritablement et si vous observez les performances de nos joueuses, elles donnent de bons résultats. Je mentionnerai le cas de Coumba Sylla, qui est la dernière arrivée, mais nous avons constaté qu’elle s’est bien intégrée. Je pense qu’il est essentiel d’avoir ce retour d’information avec les groupes. »

« Dans la foulée, je poursuis ma tournée ici au niveau des clubs du Sénégal. Ce matin (Mercredi), j’ai déjà visité le club de JOG et j’ai assisté à leur entraînement. Maintenant, je suis aux Parcelles pour rencontrer l’équipe des Parcelles Assainies et discuter avec l’encadrement technique. Mon objectif est de voir les joueuses un peu comment elles sont, non seulement pendant la compétition, mais également pour observer les conditions dans lesquelles elles travaillent. Je discuterai également avec les coachs des points d’amélioration. Je me concentrerai également sur les Aigles et probablement sur le club de Grand Yoff, ce qui me permettra d’avoir une vision des clubs et de faire des déplacements dans les régions, tels que Kaolack, Thiés, Bambey et Ziguinchor, en observant un peu comment les individus travaillent, cela nous donnera une vision globale afin de comprendre comment soutenir les clubs et les joueuses afin d’avoir les meilleures joueuses lors de la compétition », a-t-il conclu.

Wiwsport.com