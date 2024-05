La Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) a rendu publiques ses décisions à l’issue de sa dernière réunion. Ces décisions sont marquées par une série de sanctions à l’encontre de certains clubs et dirigeants impliqués dans des incidents lors des matchs récents.

Parmi les cas les plus marquants, la Linguère fait face à des sanctions pour le comportement de son administratif Abdoulaye Dièye. Ce dernier a fait irruption dans les vestiaires des arbitres après le match contre Teungueth FC, les qualifiant de « minables ». En plus de l’interdiction de vestiaires et de banc de touche pour trois matchs, le club se voit infliger une amende de 350.000 FCFA pour un incident impliquant un membre de son staff. De même, l’Académie Génération Foot est au centre de l’attention, avec son médecin, André Dansokho, sanctionné pour des propos injurieux envers les arbitres à l’issue du match contre l’US Gorée lors de la 15e journée de Ligue 1. Cette sanction se traduit par une interdiction de vestiaires et de banc pour trois matchs.

L’AS Douanes est également concernée par les décisions disciplinaires. Suite à l’attaque du joueur de Thiès FC par Bamba Sarr, un membre du club, l’AS Douanes se voit infliger une amende de 500.000 FCFA, soulignant la gravité de l’incident. De plus, l’administratif Pape Moussa Ndiaye est suspendu pour trois matchs après avoir tenu des propos injurieux envers les arbitres lors d’un match contre Thiès FC. Niary Tally n’échappe pas non plus aux sanctions pour le comportement de ses supporters, accusés d’avoir jeté des pierres au gardien de but de HLM Dakar lors d’un match. Le club se voit infliger une amende de 500.000 FCFA, tandis que son administratif, Amary Ndiaye, est interdit de vestiaires et de banc de touche pour trois matchs pour avoir eu une altercation avec un arbitre assistant. Enfin, l’entraîneur d’AJEL de Rufisque, Tabane Dieng, est sanctionné pour avoir injurié les arbitres après son exclusion lors d’un match contre DUC. Les décisions de la Commission de discipline de la LSFP ont été rendues publiques ce lundi.

wiwsport.com