Le TP Mazembe a annoncé ce samedi une triste nouvelle. L’ancien international zambien Rainford Kalaba serait mort dans un accident de voiture à l’âge de 37 ans.

Le football africain est en deuil. Ancien joueur de ZESCO United, OGC Nice, Gil Vicente, Sporting Braga et surtout du Tout Puissant Mazembe, Ranford Kalaba est parti à jamais. L’ancien international zambien est décédé ce samedi dans un tragique accident de la route, a confirmé son ancien club du TP Mazembe dans une publication sur Facebook. Il était âgé de 37 ans.

Vainqueur de la CAN 2012 coorganisée par le Gabon et la Guinée Équatoriale, où il avait marqué lors de la victoire 2-1 des Chipolopolos face au Sénégal en phase de groupes, Kalaba avait mis un terme à sa carrière professionnelle en 2023. Celui qui aura été un virevoltant droitier avait également gagné une Ligue des Champions et deux Coupe de la CAF avec le TP Mazembe.

Selon les rapports, une femme qui l’accompagnait a perdu la vie sur place. De son côté, Kalaba a été transporté à l’hôpital dans un état critique avant de finalement rendre l’âme. Une nouvelle qui a secoué la communauté sportive et les fans de football à travers son pays mais également un peu partout en Afrique. Son nom restera sans doute gravé à jamais dans les cœurs des Zambiens.

#RDC L'ancien capitaine de Mazembe, la légende Rainford Kalaba vient de connaître un accident de circulation aux alentours de Lusaka. La femme qui était avec lui et décédée sur place, et lui même gravement blessé a été conduit à l'hôpital.@simeonisako13 pic.twitter.com/qskh0p0bma — Yves Buya (@YvesBuya1) April 13, 2024

