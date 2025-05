Grobina SC du jeune attaquant sénégalais, Pape Diouf a dompté (3-0) FK Metta de l’autre Sénégalais, Lamine Corréa en match comptant pour la 6ᵉ journée du championnat letton. C’est la toute première victoire de la saison de Pape Diouf et ses coéquipiers en Virsliga.

Les protégés de Viktors Dobrecovs ont bien commencé la rencontre en ouvrant le score dès la 6ᵉ minute de jeu par l’intermédiaire de Devids Dobrecovs (1-0, 6’). Quelques minutes plus tard, Rūdolfs Melkis apporte le score à (2-0, 15’) en inscrivant le deuxième but des siens. Malgré la Réduction à 10 après l’expulsion de Markus Kruglauzs (22’), Grobina a réussi à garder sa cage inviolée jusqu’à la mi-temps.

Comme en début de la première période, FK Mette encaisse encore très tôt le 3ᵉ but en début de la deuxième période à la 52ᵉ minute (3-0). But inscrit par Rūdolfs Melkis qui s’offre ainsi le doublé. Après ce but, le score ne change plus jusqu’au coup sifflé final. Grobina et Pape Diouf enregistrent ainsi leur première victoire de la saison. L’attaquant sénégalais a disputé les 25 dernières de la rencontre et son compatriote du côté du FK Metta, Lamine corréa a disputé l’intégralité de la partie.

🥳 Grobiņas SC/LFS pirmajās 22 minūtēs gūst divus vārtus, nonāk mazākumā, spēlē izdodas izcīnīt vēsturiski pirmo uzvaru virslīgā, ar rezultātu 3:0 pieveicot @FSMETTA . 📸: Aiga Veisa#TonybetVirsliga #TonybetFan #GrobinasSCLFS #FKMetta pic.twitter.com/i8XSNfhrly — Tonybet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 13, 2024

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)