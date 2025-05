Actuellement à l’institut Éric Favre Gym 225 d’Abidjan pour la préparation de son combat contre Balla Gaye le 21 juillet, Tapha Tine a adressé un message au lion de Guédiawaye mais également à ses prochains adversaires qui se dresseront devant lui.

« Je me prépare intensément ici à Abidjan loin du bruit qu’il y’a à Dakar. Avant de venir ici j’avais envisagé d’aller me préparer en France ou aux États Unis mais je suis revenu à Abidjan où je m’étais préparé dans le cadre de mes combats contre Bombardier, Boy Niang et Eumeu Sène. Il reste Balla Gaye et s’il plaît à Dieu je vais le battre (…) Que tous les lutteurs du Sénégal se tienne prêts à mon retour je serai un ouragan » a affirmé Tapha Tine sur Éric Favre TV.

