Porté par Alassane Ndao, Konyaspor a retrouvé la victoire en Süper Lig de Turquie en allant s’imposer sur la pelouse de Kasımpaşa (0-2), ce samedi.

Duel entre deux équipes aux objectifs bien différents entre Kasımpaşa et Konyaspor ce samedi. En lutte pour le maintien, la formation de Fahrudin Omerovic se déplaçait au Stade Recep-Tayyip-Erdoğan pour y défier une équipe de Kasımpaşa qui veut se qualifier pour l’Europe.

Avec trois Sénégalais titulaire au coup d’envoi, Mamadou Fall du côté de Kasımpaşa et Bouly Junior Sambou et Alassane Ndao pour Konyaspor, la rencontre s’est soldée par une victoire 2-0 des visiteurs. Ndao a même ouvert le score à la 21e minute pour son troisième but de la saison.

Avec ce résultat, Konyaspor prend de l’air et provisoirement cinq points d’avance sur le premier relégable. De son côté, Kasımpaşa manque l’occasion de remonter à la quatrième place du classement. Les Apaches restent à la 5e place en attendant la suite à fin de cette 32e journée.

wiwsport.com