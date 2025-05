L’année 2024 continue d’être une montagne russe pour Tottenham. Après trois bons résultats, les Spurs ont retrouvé dans leurs travers en s’inclinant lourdement à Newcastle (4-0), ce samedi.

Heureusement qu’il y a ce matelas d’avance sur les équipes de derrière. Sans cela, la position de dans le classement Tottenham ne tiendrait qu’à un fil dans une seconde partie de saison pour le moins étrange de la part des Spurs. Après deux victoires et un nul sur leurs trois derniers matchs, les hommes d’Ange Postecoglou se sont bilatéralement écroulés, ce samedi 13 avril, sur la pelouse de Newcastle United (4-0), à l’occasion de la 33e journée de Premier League.

Comme à la même époque la saison dernière (défaite 6-1), Tottenham n’a presque pas existé à St James’s Park. Portés par un impressionnant Alexander Isak, Newcastle a survolé les débats après une demi-heure. L’attaquant suédois a profité d’un service d’Anthony Gordon pour mystifier la défense des Spurs et le malheureux Micky van de Ven et venir ouvrir le score (30e). Quelques instants plus tard, Gordon doublait la mise après une nouvelle glissade de van de Ven (32e).

Malgré l’entrée en jeu de Pape Matar Sarr (57e), Tottenham n’a pas pu réagir pour espérer revenir dans cette partie. Le talent de Bruno Guimarães et la finesse d’Isak avaient parlé pour permettre aux Magpies de corser l’addition (51e). Puis en fin de match, Fabian Schär a enfoncé le clou (87e). Cinquième, Tottenham compte toujours le même nombre de points qu’Aston Villa (4e), qui se déplace à Arsenal ce dimanche. Les Spurs vont devoir batailler pour finir 4e.

Defeat in the North East. pic.twitter.com/dEEgd3CJ2y — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 13, 2024

wiwsport.com