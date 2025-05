Plus le championnat progresse, plus les revers seront dévastateurs. Il y a deux semaines, après avoir battu le grand Real Madrid, l’équipe de Baxi Manresa avec Brancou Badio n’a pas réussi à maintenir sa lancée lors du dernier match contre Unicaja, subissant une défaite à domicile. Ce samedi 13 avril, Manresa se rendra à Multiusos Fontes do Sar pour affronter Obradoiro CAB.

Manresa visera avant tout à se maintenir dans le top 8, synonyme de play-offs, après la fin de la saison régulière. Il ne reste que cinq journées à disputer, et l’équipe de Brancou Badio ne voudra plus subir de contre-performances, afin d’éviter de se faire dépasser par des équipes comme Baskonia ou Badalone et de perdre sa 8e place. Ainsi, Manresa se rendra chez Obradoiro, actuellement 17e et luttant pour le maintien. Ce match revêtira donc une importance capitale entre deux équipes ayant des objectifs différents à atteindre.

Le week-end prochain, lors de la 30ème journée, Manresa affrontera l’équipe classée 13e, MoraBanc Andorra, une équipe qui semble être à sa portée. Baxi Manresa a brillamment remporté son premier match contre Obradoiro (76-56). La rencontre d’aujourd’hui est programmée à 16 heures GMT.

