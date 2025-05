Sokhna Adji Fall et son équipe de Gran Canaria seront en confrontation ce samedi avec Kutxabank Araski lors de la 29e journée, qui marque aussi l’avant-dernière étape, de la LF Endesa. Ce match revêt une importance capitale pour les coéquipières de Sokhna Fall, qui luttent pour éviter la relégation en Liga Femenina 2, étant donné qu’elles occupent actuellement l’avant-dernière position au classement.

Ces deux équipes ont vécu une situation semblable lors de leur dernier match, avec une défaite pour chacune. Ce match représente donc une opportunité pour elles de renouer avec la victoire en cette fin de saison. Gran Canaria a perdu contre Saragosse le week-end dernier, tandis qu’Araski, son adversaire d’aujourd’hui, a été battu par Valence sur son terrain.

Lors du premier match, Arasaki a dominé Gran Canaria (64-56). Araski est actuellement 12e, tandis que Gran Canaria est avant-dernier au classement, occupant la 15e place avec 37 points. Gran Canaria doit remporter ses deux derniers matchs et espérer un faux pas de Celta, qui est juste devant (14e, 37 points). Le match est programmé à 18 heures GMT.

Lors de la 30e et dernière journée qui se tiendra le week-end prochain, Gran Canaria et Sokhna Adji Fall se rendront à Uni Girona, actuellement classée 4e et déjà qualifiée pour les play-offs. Les jaunes et bleues ne peuvent plus se permettre la moindre erreur si elles veulent rester en LF Endesa la saison prochaine.

Wiwsport.com