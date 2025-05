Ce samedi, HLM Dakar, Demba Diop FC et l’AS Douanes se sont respectivement imposés contre DUC, Cneps Excellence de Thiès et Keur Madior pour le compte de la 20e journée de Ligue 2.

La 20e journée de Ligue 2 a débuté ce samedi avec la victoire écrasante de HLM Dakar devant Dakar Université Club sur la marque de 2-5. Le club estudiantin qui perd ainsi son premier match en championnat depuis plus de quatre journées se retrouve onzième de Ligue 2. De son côté HLM Dakar qui a enregistré une septième victoire en championnat est 4e au classement et se mêle à la course au titre puisque le club se trouve à quatre points du leader.

Face à Keur Madior dans un duel de bas du tableau, Demba Diop FC a remonté la pente après deux défaites consécutives. Toujours relégable, le club mbourois s’est imposé 0-2 et peut rêver au maintien à six journées de la fin du championnat.

L’équipe la plus en forme du moment à savoir l’AS Douanes a confirmé sa bonne dynamique. Les gabelous ont remporté le match les opposant aux Thiessois de Cneps (1-3). L’AS Douanes est désormais 3e au classement à deux points derrière Oslo FA qui a partagé les points Amitié FC (1-1).

