Du haut de ses 19 ans, Pape Amadou Diallo a vécu avec le FC Metz une magnifique soirée face au RC Lens. S’il n’a ni marqué, ni réalisé une passe décisive, l’ailier sénégalais a été auteur d’un très gros match qui aurait permis aux Messins de renverser les Lensois (2-1).

Un match pour confirmer le talent. Perçu comme un grand espoir du football sénégalais, Pape Amadou Diallo a signé une très belle performance face au Racing Club de Lens ce vendredi soir. Une prestation certes qui n’a pas été couronnée par un but ou d’une passe décisive mais qui aura permis aux Grenats de renverser les Sang et Or (2-1) et de continuer de croire au maintien. Titulaire pour la quatrième fois de la saison, il a été très bien noté dans la presse sportive française.

Dans un onze de départ sans Cheikh Tidiane Sabaly et Ablie Jallow, deux autres anciens pensionnaires de Génération Foot, l’international U20 sénégalais a été choisi pour animer le flanc gauche du FC Metz. Un choix de la part de László Bölöni justifié en partie par les deux bonnes prestations du joueur de 19 ans face à l’AS Monaco et le Stade Brestois. Sur son côté, Pape Amadou Diallo a souvent lancé les offensives messines, à l’image de son centre pour Arthur Atta sur l’égalisation.

Papa Diallo a remporté 17 duels sur 23 disputés ce soir, les 2 plus hauts totaux de la rencontre. 💪🇸🇳#FCMRCL pic.twitter.com/xrx2AKzAC4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 12, 2024

Bölöni est satisfait

En seconde période, alors que le FC Metz menait désormais par 2 buts à 1 après un doublé de Georges Mikautadze, celui qui a remporté le CHAN et la CAN U20 en 2023 aura été quasiment partout. Que ce soit dans la conservation du ballon, dans les duels, les dribbles, les accélérations, Papa Diallo était insaisissable. Pour la première fois depuis son arrivée au FC Metz, il a disputé un match entier. Présent en conférence de presse à l’issue de la partie, László Bölöni a salué le match de son poulain.

« Depuis quelques semaines, il fait à l’entraînement et pendant les matchs des actions qui restent dans le cerveau de l’entraîneur. Ça a commencé par un vrai travail de communication avec lui dans le sens de la responsabilité défensive et du courage offensif. Je suis satisfait (par sa prestation). D’ailleurs, c’est pour cela que je ne l’ai pas fait sortir », a déclaré le technicien roumain. Avant-dernier de Ligue 1, le FC Metz aura certainement besoin de ce Pape Amadou Diallo pour se sauver. À lui de confirmer.

