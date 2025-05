Le Dakar université club (DUC) vient de décrocher son ticket pour les quarts de finale de la coupe du maire, édition 2024, ce samedi 13 avril à Marius Ndiaye. L’apport offensif de Nfaly Kanouté (17 points) a permis aux Étudiants de s’imposer contre CFAMD (76-69).

Après avoir battu dans un match simple le CFAMD (Centre de formation Anne-Marie Dioh), DUC atteint les quart de finale. La défense de l’équipe adverse a été malmenée par le duo offensif de DUC. Kanouté et Diéye inscrivent 15 points et 14 points respectivement et propulsent DUC vers la victoire. Bien que Assane Sène du CFAMD ait marqué 18 points lors de cette rencontre, cela n’a pas été suffisant pour faire chuter le grand DUC.

Finaliste malheureux de l’édition précédente, le DUC progresse à pas de géant dans la phase finale. En quart, il affrontera le géant Ville de Dakar. Une affiche qui annonce un spectacle grandiose.

wiwsport.com (Rocky DIBA)