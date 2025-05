La Premier League anglaise démarre ce samedi les affiches de la 33ᵉ journée et des internationaux sénégalais sont attendus avec leurs clubs. Pape Matar Sarr et ses coéquipiers se déplacent à Saint-James’ Park pour affronter le club d’Eddie Howe. La 33ᵉ journée sera clôturée le lundi 15 avril avec le choc entre Chelsea de Jackson et Everton de Gana Guèye.

La 33ᵉ journée du championnat le plus passionnant du monde revient ce week-end avec de belles affiches. Mais, ce week-end, seuls trois clubs sur 5 des internationaux sénégalais jouent ce week-end. Il s’agit de Nottingham Forest de Moussa Niakhaté et de Cheikhou Kouyaté, de Tottenham de Pape Matar Sarr et du Fulham de Fodé Ballo-Touré.

Vainqueur (3-1, 32ᵉ j.) contre Nottingham Forest, Tottenham (4ᵉ, 60 pts) joue à l’extérieur contre une bonne équipe de Newcastle (8ᵉ, 47 pts). Les protégés du technicien australien Ange Postecoglou chercheront à enchaîner avec une nouvelle à ceux d’Eddie Howe qui avaient battu (1-0, 32ᵉ j) Fulham. Les deux clubs restent sur 3 matchs du championnat sans perdre et ils feront tout pour rester dans leur dynamique.

La deuxième affiche de ce samedi à laquelle des protégés d’Aliou Cissé pourraient apparaître, c’est dans le duel devant opposer Nottingham Forest (17ᵉ, 25 pts) des internationaux sénégalais, Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté à Wolves (11ᵉ, 42 pts). Après leur défaite (3-1) face à Tottenham, les poulains de l’ancien coach de Wolves, Nuno Espirito Santos chercheront à renouer avec le succès face à ceux de Gary O’Neil. Wolves avait aussi perdu lors de sa dernière en championnat (2-1) devant West Ham.

Pour le dimanche 14 avril, Fulham (13ᵉ, 39 pts) de Fodé Ballo-Touré ira à London Stadium pour défier West Ham (7ᵉ, 48 pts). Éloigné des pelouses à cause d’une blessure, Fodé Ballo-Touré est incertain pour cette rencontre.

Chelsea / Everton, pour la clôture de la 33ᵉ journée, ce lundi

La 33ᵉ journée de Premier League anglaise sera clôturée lundi 15 avril avec le choc entre Chelsea (9ᵉ, 44 pts) de Nicolas Jackson accueillera Everton (16ᵉ, 27 pts), le club sénégalais Idrissa Gana Guèye. Tenus en échec (2-2, 32ᵉ j.) par la lanterne rouge, Sheffield United, les Blues chercheront à dompter les Toffes qui ont encore vu l’instance disciplinaire du football anglais leur retirer de 2 points pour le non-respect des règlements financiers.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME

Programme Premier League des Lions

Samedi 13 avril 2024

11h30 Newcastle / Tottenham

14h00 Nottingham Forest / Wolves

Dimanche 14 avril 2024

13h00 West Ham / Fulham

Lundi 15 avril 2024

19h00 Chelsea / Everton