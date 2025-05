Dans un instant, le coup d’envoi du match d’ouverture de la 29ᵉ journée de Ligue 1 entre FC Metz de Lamine Camara et RC Lens de Nampalys Mendy. Pape Amadou Diallo est dans le XI des Messins et son compatriote Lamine Camara entamera le match sur le banc.

Auteur son premier but avec les Grenats le 30 mars dernier lors de la 27ᵉ journée de Ligue 1 contre AS Monaco (5-2) pour les Monégasques, l’international sénégalais Pape Amadou Diallo enregistra, dans quelques poignets de minutes, sa 4ème titularisation de la saison avec son club. Le coach de l’actuel 16ᵉ du championnat avec 26 points a décidé de faire lancer l’ancien joueur de Génération Foot le match face aux Sans et Or.

L’autre information, c’est la non-titularisation de l’international sénégalais, Lamine Camara. Le meilleur jeune joueur africain, 2023, commencera ce match de la 29ᵉ journée face aux Lensois sur le banc. Son coéquipier en sélection et du jour, Nampalys Mendy est aussi remplaçant avec RC Lens.

#FCMRCL [ ℙ𝕣𝕠 ] 🔥 Le 𝗼𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 grenat vous est présenté par @GroupeH2s ! pic.twitter.com/6UoWFYp3uJ — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 12, 2024

wiwsport.com (avec François BAGNOUNCOUME)