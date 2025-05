L’élite du football français démarre ce vendredi 12 avril 2024 la 29ᵉ journée avec du duel entre FC Metz de Lamine Camara et RC Lens de Nampalys Mendy. Les 3 clubs des autres joueurs sénégalais joueront la 29ᵉ journée ce week-end avec notamment l’affiche Le Havre d’Arouna Sanganté / FC Nantes, ce dimanche.

La Ligue 1 française de football est le championnat dans lequel les Sénégalais évoluent le plus cette saison. Pour cette 29ᵉ journée, beaucoup de joueurs sénégalais pourraient apparaître sur les pelouses françaises. Pour le match d’ouverture de cette journée, FC Metz (17ᵉ, 23 pts) et ses 6 Sénégalais convoqués reçoivent dans quelques heures RC Lens de Nampalys Mendy (8ᵉ, 43 pts). Lamine Camara et ses compatriotes, à savoir Aboubacar Lô, Sadibou Sané, Ibou Sané, Pape Amadou Diallo et Cheikh Tidiane Sabaly sont tous retenus dans le groupe par leur coach. Donc, ils peuvent tous participer à la rencontre de ce vendredi 12 avril à 19h00 (GMT). Battus (4-3, 28ᵉ j.) par Stade Brestois, les Messins chercheront de surprendre les Lensois qui restent sur 3 matchs sans gagner, 2 défaites et 1 match nul.

Pour le samedi 13 avril, Strasbourg de Habib Diarra accueillera dans son jardin le Stade de Reims. Classés 12ᵉ avec 33 points au compteur, les Strasbourgeois vont tenter de renouer avec le succès face à Reims (7ᵉ, 40 pts) après leur match nul blanc de la précédente journée contre Toulouse. Habib Diarra et ses coéquipiers feront tout pour s’approcher du podium.

Le Havre accueillera FC Nantes, Clermont défiera Montpellier, ce dimanche

Pour le dimanche 14 avril, il y aura seulement 3 matchs en championnat dont deux rencontres que les Lions pourraient prendre part. Après le point de nul obtenu lors de la 28ᵉ journée face au RC Lens (1-1), Le Havre (14ᵉ, 28 pts) et ses Sénégalais, à savoir Arouna Sanganté, Aliou Thiaré et Rassoul N’diaye accueilleront dans leur stade FC Nantes (15ᵉ, 28 pts). Le capitaine du Havre, Sanganté et ses coéquipiers, essaieront de battre et de prendre du large sur leur adversaire de cette journée.

L’autre rencontre de ce dimanche 14 avril à laquelle des joueurs sénégalais pourraient disputer, c’est le match entre la lanterne rouge Clermont (21 pts) de Mory Diaw ou encore de Massamba Ndiaye et Montpellier (13ᵉ, 32 pts). Les Clermontois avaient tenu en échec (1-1, 28ᵉ j.) le PSG avec notamment un grand Massamba Ndiaye, auteur d’une prestation XXI. Mory Diaw et ses coéquipiers chercheront d’enregistrer leur 5ᵉ succès de la saison face aux Montpelliérains qui avaient battu Lorient (2-0, 28ᵉ j.)

Les clubs des autres joueurs sénégalais, Olympique de Marseille, Nice, Lorient et AS Monaco, joueront leurs affiches de la 29ᵉ journée, mercredi 24 avril 2024.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)