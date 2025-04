Au lendemain du départ de Moustapha Seck sur le banc des Requins Bleus, l’attaquant vedette de l’Union sportive d’Ouakam (USO), Abdoul Aziz Cissé s’est prononcé au micro de wiwsport sur le départ précoce de son désormais ancien entraîneur. Selon le numéro 10 de l’actuel 9ᵉ de Ligue 1, il n’a pas seulement perdu un entraîneur, mais aussi un conseiller.

« Le football est devenu trop exigeant, tout est rapide. Je me rappelle encore des bons moments qu’on a passés ensemble avec coach Seck. Et dire qu’aujourd’hui Moustapha Seck n’est plus notre coach. Moi, personnellement, je n’ai pas uniquement perdu un coach, mais aussi un conseiller. Il me conseillait beaucoup sur et en dehors des terrains, il était vraiment un bon entraîneur. Ça nous ne plait pas, mais c’est le football, on accepte la situation telle qu’elle est et on souhaite à Moustapha Seck le meilleur dans son avenir », a déclaré Abdoul Aziz Cissé.

« On va tout faire pour terminer ce qu’on a commencé avec Moustapha Seck »

Actuellement classée 9ᵉ championnat avec seulement 4 victoires sur 15 possibles, l’Union sportive d’Ouakam n’a plus droit à l’erreur si elle souhaite rester dans l’élite du football sénégalais. En tout cas, Abdoul Aziz Cissé semble être conscient de ce qui attend les Requins Bleus pour le reste de la saison. « On a une bonne équipe et va essayer de tout faire pour gagner le maximum de matchs possibles. USO a gagné quatre rencontres, ça montre qu’on a travaillé avec Moustapha Seck. Donc, on va tout faire pour terminer ce qu’on a commencé avec Moustapha Seck. Notre objectif de la saison, c’est le maintien et rien n’a changé. On joue le maintien, on va donner corps et âme pour obtenir ce qu’on veut à l’issue de la saison », ambitionne celui qui a marqué 2 buts et délivré 5 passes décisives.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)