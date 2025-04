La deuxième division du championnat féminin sénégalais a disputé sa 7e journée, marquant une sortie particulièrement prolifique, notamment dans le groupe A. Dans le groupe B, on note la défaite de l’AS Kafrine et le nouveau succès du leader Dorates de Mbour.

Dans le groupe où le leader Kolda était exempté, Baobab Tamba a profité de cette journée pour se rapprocher de l’AS Kolda en récoltant une nouvelle victoire face aux Étincelles de Kédougou dans le derby du Sénégal oriental (1-2). Les Tambacoundoises, avec 11 points, se positionnent à la deuxième place, partageant le même nombre de points que le leader. De son côté, Tessito Real a été sévèrement battu par Asaco Oussouye (6-0).

Poule A

Etincelles KDG 1-2 Baobab Tamba

ASACO Oussouye 6-0 Tessito Real

Ex: AS Kolda

Lors de la 7e journée de la deuxième division sénégalaise féminine, deux matchs nuls ont été enregistrés. JA Fass et Lycée Ameth Fall se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0), tandis qu’Amazones Louga et Ferus de Foot ont chacun marqué un but. En tête de ce classement, les Dorades de Mbour continuent de dominer en battant Sporting Diofior (3-1). Pendant ce temps, l’AS Kébémer Fass a été battu à domicile contre les Tigresses de Thiès. Les Thiessoises ont pris le dessus sur le score d’un but à zéro.

Poule B

JA Fass 0-0 Lycée Ameth Fall

Dorades 3-1 Sporting Diofior

Amazones Louga 1-1 Ferus de Foot

AS Kaffrine 0-1 Tigresses Thiès

