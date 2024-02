Le concours pour le grand prix Planet Kebab est organisé ce samedi 17 février 2024 par la Fédération sénégalaise des Sports Équestres au Poney Club de Hann. À l’issue des courses, c’est le couple Azerty du désir et Arnaud Rosière qui remporte le grand prix Planet Kébab.

C’est dans une bonne ambiance que les courses du grand prix Planet Kebab ont eu lieu. Les amateurs de l’équitation se sont régalés jusqu’à la remise du trophée. La première course est marquée par les passages des couples Azerty et Arnaud, Apollo et Babacar Samb, Fleur de Lys et Steeve et le couple Hansen et Élimane Sarr. Tous ces couples ont fait des parcours sans faute, synonyme de barrages, pour déterminer le vainqueur de ce grand prix.

C’est dans le barrage qu’Arnaud Rosière a fait la différence, en réalisant un parcours avec un obstacle en 41 secondes. Les autres barragistes ont essayé de faire mieux que le couple Azerty du désir et Arnaud Rosière, mais ils n’ont pas pu le faire. Arnaud Rosière a remporté ainsi le grand prix Planet Kebab qui est d’un million de Francs CFA.

« C’est une course de haut niveau, mes concurrents n’ont pas démérité, parce qu’ils ont donné jusqu’au bout, c’est pour cela qu’on a passé par les barrages pour déterminer le vainqueur. Je suis très content de remporter ce prix avec mon partenaire. Non, je ne savais pas qu’on allait gagner, mais on s’est bien préparé pour ce concours », a déclaré le cavalier Arnaud Rosière.

