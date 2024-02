L’attaquant sénégalais a permis aux Azzurri de sauver le point du nul face à la Fiorentina (1-1), dimanche.

Le retour en Serie A est plutôt réussi pour Mbaye Niang. Buteur puis passeur décisif lors de la victoire 3-1 contre la Salernitana la semaine dernière, l’attaquant sénégalais a récidivé avec Empoli ce dimanche. Auteur d’un but sur penalty à la 56e minute, le joueur de 28 ans a permis aux Azzurri d’accrocher le nul contre la Fiorentina (1-1).

C’est donc le deuxième but en trois matchs en Serie A cette saison pour l’ancien joueur de l’Adana Demirspor et de l’AC Milan. Et grâce à ce nouveau point gratté au mérite, Empoli prend provisoirement deux points d’avance sur le premier relégable. Les hommes de Davide Nicola sont 16es au classement avec 22 points au compteur.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 1-1 #EmpoliFiorentina Finisce 1-1 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena tra #Empoli e #Fiorentina: viola avanti nel primo tempo con Beltran, pari azzurro di Niang su calcio di rigore pic.twitter.com/NiF7ZPt8Hi — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) February 18, 2024

