Al Hilal a repris sa marche en avant après sa victoire 3-1 ce dimanche contre Al Raed dans le cadre de la 20e journée de Saudi Pro League. Buteur de la tête, Kalidou Koulibaly a inscrit sa deuxième réalisation en championnat cette saison.

Après la victoire de son dauphin Al Nassr samedi, Al Hilal se devait de gagner dimanche pour conserver l’écart de sept points entre les deux équipes. Cela a été faite par l’équipe de Jorge Jesus qui s’est offerte son dix-huitième succès en 20 journée de championnat.

Toujours invaincu en Saudi Pro League, Al Hilal a dû s’en remettre à son canonnier Aleksandar Mitrovic mais aussi à Kalidou Koulibaly pour empocher les trois points devant le mal classé Al Raed. L’attaquant serbe signe un doublé (3e et 29e) avant que Koulibaly (17 matchs et 2 buts cette saison) y va de son but inscrit de la tête suite à un coup franc déposé par Ruben Neves (52e). Al Raed réussira à réduire la marque en fin de match mais s’incline sur le score de 3-1. Al Hilal est plus que jamais leader de Saudi Pro League.

Wiwsport.com