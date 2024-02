Après une entame ratée dans tous les sens, les Lions disputent un match décisif pour la suite de la compétition. Face à la Colombie, ce dimanche 18 février (15h30 GMT), ils doivent se relancer pour garder leur destin en main sur la qualification.

« Malgré qu’on ait perdu, le plus important est de rester concentrés pour les deux prochains matchs de la compétition et essayer de les gagner ». Mamour Diagne sait exactement ce qu’il reste aux Lions à faire. Après des débuts très compliquées et une défaite 4-6 face à la Biélorussie, l’Equipe Nationale du Sénégal de Beach Soccer va devoir élever considérablement son niveau de jeu pour ne pas retomber dans le piège, cette fois-ci contre la Colombie, battue d’entrée par le Japon (2-3).

Le duel entre ces deux nations devait servir aux Lions d’envisager la qualification à l’issue de la deuxième journée de la phase de groupes. Il a pris une tournure bien différente après les résultats de la première journée, et la perspective d’une qualification pour les quarts de finale semble désormais lointaine pour le Sénégal. Car avant, il ne faut surtout pas perdre, ce dimanche 18 février (15h00 GMT), face aux Cafeteros, au risque de craindre une élimination dès la phase de poules.

Attention aux novices

Même en l’emportant lors de leur dernier match face au coriace adversaire Japonais, les septuples champions d’Afrique en titre ne seraient pas maîtres de leur destin. Alors Al-Seyni Ndiaye et ses partenaires sont appelés à retrouver de leur superbe. Du côté de la Colombie, l’optimisme est toujours de mise pour réaliser l’exploit d’atteindre le second de la Coupe du Monde pour sa toute première participation. Les Lions savent donc qu’ils feront face à des novices, à prendre au sérieux.

Malgré leur manque d’expérience dans cette compétition, les partenaires de Juan Ossa demeurent des adversaires redoutables. Leur qualité physique et techniques ont donné du fil à retorde à l’équipe japonaise, et ils n’étaient pas loin d’engranger un succès retentissant devant les Samouraï Bleus. Méfiance donc pour les Lions, qui « peuvent parfois être désorganisés en défense », si l’on en croit aux propos du numéro 10 des Sud-Américains, Juan Ossa, un des Cafeteros à surveiller.

MATCHDAY | Mondial Beach Soccer

🇸🇳🇨🇴 Sénégal vs Colombie

🕞 15h30 GMT

📺 💻📱 à suivre en direct sur #wiwsport#BeachSoccerWC #Senegal pic.twitter.com/qgqJKvHdhU — wiwsport (@wiwsport) February 18, 2024

wiwsport.com