En pleine préparation de son combat contre Eumeu Sène prévu le 5 mai, Sa Thiés a affirmé qu’il ne s’agit pas d’une revanche pour son frère Balla Gaye 2 batttu deux fois par le Tay Shinger. Toutefois, le tombeur de Reug Reug se dit prêt à laver l’affront et donc battre l’ex roi des arènes puisque ce dernier a également battu son « aîné » Lac 2 Guiers.

« Je n’ai pas pris ce combat pour le perdre car il (Eumeu Sène) a une dette envers ma famille (Balla Gaye) et Lac 2 Guiers. Il a une ascendance sur nous mais ce combat sera différent. Je serai prêt sur tous physiquement, techniquement et mystiquement. Il a d’énormes qualités mais aucune de ses qualités de m’inquiètent parce que je sais que j’ai plus de chances dans ce combat. Je suis plus jeune et c’est un avantage considérable en sport individuel. C’est un des combats que je respecte le plus dans ma carrière et je dois attaqué mon adversaire pour lui imposer ma stratégie avant de le battre » a déclaré Sa Thiés sur Al Bourakh Events TV.

Wiwsport.com