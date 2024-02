Eliminée en huitième de finale de le CAN contre la Côte d’Ivoire, l’Equipe Nationale du Sénégal a déçu. Mais Ismail Jakobs voit les choses autrement et estime que les Lions ont manqué un petit coup de chance.

Pour sa première Coupe d’Afrique des Nations, Ismail Jakobs devait probablement s’attendre à mieux. En effet, l’Equipe Nationale du Sénégal, qui disputait la compétition avec le statut de tenant du titre, a été éliminée dès les huitièmes de finale de la CAN 2023 contre la Côte d‘Ivoire, après avoir longtemps mené au score. Un échec survenu à l’issue d’une séance fatidique de tirs au but que le piston gauche de l’AS Monaco commente.

« Je ne veux plus vraiment parler de la décision de l’arbitre sur le pénalty accordé à la Côte d’Ivoire, c’est derrière nous, martèle Ismail Jakobs dans un entretien avec L’Observateur. On ne peut rien changer, si c’est une erreur. C’est le football. Quand on est en éliminatoire directe, ça se joue sur un match et en Afrique, il n’y a pas de match facile. Nous avons bien joué en phase de groupes, par exemple, mais ces matchs n’ont pas été faciles non plus ».

Pour l’ancien joueur du FC Cologne, les Lions n’ont pas été chanceux en tombant sur le pays hôte. « Ce n’est qu’un match, et peut-être que nous avons aussi été un peu malchanceux de tomber sur la Côte d’Ivoire, même s’ils avaient fait un mauvais parcours en phase de groupes. Ils ont changé d’entraîneur, ils ont abordé ce match avec une mentalité différente. Ils étaient revenus de la mort, donc ils n’avaient rien à perdre, c’est ça le football ».

