Ismail Jakobs se dit bien adapter dans le nouveau système de jeu d’Aliou Cissé mais évoque des différences avec ce qu’il découvre en club.

Avant même la CAN, l’Equipe Nationale du Sénégal commençait à se produire dans un système en 3-4-3. Aliou Cissé ayant fait le choix d’abandonner son 4-3-3 qu’il avait l’habitude d’utiliser et avec lequel les Lions ont remporté la CAN 2021. Un changement qui a été bénéfique à certains joueurs – à l’instar d’Ismail Jakobs qui joue en club avec ce système – mais qui n’a pas entièrement été judicieux. Pour le piston gauche de l’AS Monaco notamment, il y a bien des différences entre ce qu’il voit en sélection et ce qu’il pratique à l’ASM.

« C’est vrai que Krépin Diatta et moi, nous jouons tous les deux comme pistons pour le Sénégal et pour l’AS Monaco. L’entraîneur (Aliou Cissé) voulait essayer ce système aussi, en nous utilisant tous les deux, et je pense que cela a assez bien fonctionné. Le système est similaire oui, mais peut-être que pour le Sénégal, c’est un peu plus défensif que la façon dont nous jouons ici, mais les principes sont les mêmes et les joueurs sont à l’aise avec le style de jeu », a confié l’international sénégalais de 24 ans dans un entretien avec L’Observateur.

