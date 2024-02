Le président de la Fédération Sénégalaise de Rugby (FSR) Guédel Ndiaye a tiré un bilan satisfaisant de l’organisation de la finale du championnat national de Rugby à VII masculin ce samedi au stade Iba Mar Diop. Le patron du rugby sénégalais a ainsi félicité le champion ASFA qui s’est succédé à lui même après avoir battu en finale l’INSEPS en finale (14-00).

« Par le passé on était obligé de reporter le tournoi sans arrêt mais aujourd’hui on a pu le jouer. Je suis très heureux du tournoi. En demi finale on a eu l’équipe des étudiants, l’équipe de l’armée, une équipe de club qu’est la SICAP et aussi une équipe d’entreprise qui est Kirène Rugby Club. Donc on a eu toutes les strates de la société et on est contents. Je pense que si on arrive à intégrer la Casamance, le rugby va se developper encore plus. ASFA sacré champion ? Je suis satisfait de la victoire des militaires de l’ASFA car ils nous aident énormément dans le rugby. Ils nous prêtent régulièrement leur terrain car nous n’avons pas beaucoup de terrains et on joue rarement à Iba Mar Diop. Aujourd’hui ils ont gagné, c’est dommage pour les étudiants mais c’est bien pour le Rugby (…) Globalement le tournoi était d’un bon niveau. Il n’ y’a pas eu de temps mort, il y’a eu peu de blessés et le service médical était là. L’organisation était bonne. Sur le plan financier c’était compliqué comme c’est le cas pour tous les autres sports à part le football et le Basket. On se débrouille comme on peut et j’espère que le nouveau ministre saura qu’il n’y a pas que le football comme discipline sportive au Sénégal ».

Wiwsport.com