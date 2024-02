L’attaquant sénégalais a inscrit le dernier but de la large victoire de l’Etoile Rouge Belgrade sur la pelouse de Novi Pazar (0-3).

L’Etoile Rouge de Belgrade n’a pas abdiqué. En déplacement à Novi Pazar, samedi après-midi, dans le cadre de la 21e journée de la D1 Serbe, les hommes de Vladan Milojević avaient l’occasion de reprendre provisoirement la première place du classement. Et ils l’ont réussi en s’imposant sur le score de 3 buts à rien.

Le milieu de terrain gabonais Guélor Kanga a été le grand artisan du succès des Rouge et Blanc en délivrant une passe décisive sur le premier but puis en inscrivant le second but. Entré en seconde période, l’attaquant sénégalais Chérif Ndiaye a clos la marque avec son deuxième but dans le Championnat serbe.

81’ Hvang je izveo korner, a Endiaje se upisao u listu strelaca na asistenciju Đige. (0:3) 🔴⚪️ #fkcz #npzczv pic.twitter.com/gIBlQDKEeE — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) February 17, 2024

