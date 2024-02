La Saudi Pro League a fait son retour jeudi dernier, pour ce vendredi 16 février, la formation d’Édouard Mendy, Al-Ahli affrontera dans quelques heures Al-Okhdood. Le leader Al-Hilal Kalidou Koulibaly et le deuxième du championnat saoudien, Al-Nassr de Sadio Mané, disputeront les matchs de Saudi Pro League ce week-end.

Le championnat saoudien a repris ses droits le jeudi 15 février. Pour ce vendredi 16 février, Al-Ahli du portier sénégalais Édouard Mendy va disputer le match de la 20ème journée face à Al-Okhdood (12ème, 20 pts). Troisième au classement avec 40 points au compteur, le promu va tenter de gagner et rester sur sa série de 8 matchs du championnat sans perdre. La dernière défaite en championnat de Mendy et ses coéquipiers, c’était lors de la 11ème journée face à Al-Hilal (3-1). En cas de succès ce soir, l’Équipe de Mendy reviendra à 3 points d’Al-Nassr qui jouera samedi 18 février.

Al-Nassr / Al-Fateh, choc de cette 20ème journée

Al-Nassr (2ème, 46 pts)de Sadio Mané fera face à Al-Fateh (7ème, 29 pts) de Tello ou du Marocain Mourad Batna. Ce match s’annonce palpitant, car Al-Nassr cherchera à s’imposer et espérer un faux pas du leader pour réduire l’écart de points. L’équipe entraînée par le Portugais Luís Castro pourra compter sur le trio Ronaldo, Mané et Talisca, auteur de 57 buts et 21 passes décisives toutes compétitions confondues. L’international sénégalais cherchera à marquer son 9ème championnat.

Le leader, Al-Hilal (53 pts) du capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly recevra ce dimanche 19 février Al-Raed de Mamadou Loum Ndiaye. Invaincu en championnat, le club de Jorge Jesus cherchera à enregistrer sa 18ème victoire en Saudi Pro League.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)