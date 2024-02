Nico, le sélectionneur espagnol de la Biélorussie, a encensé l’Equipe Nationale du Sénégal, que son équipe va affronter pour leur entrée en lice au Mondial de Beach Soccer 2024.

Ce vendredi après-midi (15h30 GMT), l’Equipe Nationale du Sénégal entame sa Coupe du Monde de Beach Soccer en affrontant la Biélorussie, qui dispute son troisième Mondial d’affilée après avoir réalisé un très bon parcours lors des phases qualificatives. Septuples champions d’Afrique en titre, les Lions rêvent encore d’aller au bout de la compétition, à Dubaï, avec toutes leurs qualités. C’est d’ailleurs ce qui a le don d’émerveiller Nicolás Alvarado Caporale dit Nico, le sélectionneur espagnol des Ailes Blanches qui a encensé son premier adversaire.

« Le Sénégal est une équipe très compliquée à affronter. Ils sont physiques, maintiennent un rythme élevé et comptent des joueurs dotés d’une grande capacité de finition, estime l’ancien joueur du Barça Beach Soccer dans un entretien avec FIFA+. Les équipes favorites pour le titre ? Il y a deux équipes dont j’aime le style de jeu. Le Sénégal, pour les raisons que j’ai déjà évoquées, doit être candidat. Et puis, il y a l’Iran, que je trouve spectaculaire. Ils ont une façon de jouer très claire et tout le monde à leurs côtés est un très bon finisseur. Tactiquement parlant, ils sont très bien placés. L’Iran et le Sénégal, ainsi que le Brésil, pourraient facilement accéder à la finale et la remporter ».

Some HUGE clashes coming up today! 😳 Watch all the matches for FREE ⬇️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 16, 2024

