Les septuples champions d’Afrique abordent leur nouvelle Coupe du Monde avec un effectif plus que jamais expérimenté et, forcément, de grandes ambitions. De quoi croire à un avenir radieux à Dubaï ?

L’heure a encore sonné pour les Lions du Beach Soccer, les géants de leur Continent ! La Coupe du Monde, ils en rêvent depuis plus de quinze années. Et à chaque nouvelle compétition, le rêve devient beaucoup plus grand. À ne pas en mettre de la poussière avec ce premier match face à la Biélorussie dès ce vendredi, à partir de 15h00 GMT. L’horizon n’est pas dégagé jusqu’à Dubaï et la finale du 25 février, mais les coéquipiers d’Al Seny Ndiaye ont le devoir de croire en leur destin. Celui de décrocher une première étoile. Oui, ils en sont capables. Et on en a tant envie.

L’expérience au service de la jeunesse

L’Equipe Nationale de Beach Soccer du Sénégal ressemble un peu à une classe de savants avec quasiment tout l’effectif ayant vécu au moins une phase finale de Coupe du Monde et quelques jeunes qui veulent se découvrir, à l’image d’Ousseynou Faye (19 ans) et de Seydina Gadiaga (21 ans). Avec pas moins de 8 huit joueurs qui ont disputé au moins deux phases finales au Mondial et gagné au moins trois CAN, peu de nations rivalisent question d’expérience et de gloire. Et le tout guidé par l’inusable Babacar Fall et bien évidemment par le capitaine Al Seyni Ndiaye (35 ans).

On a rarement, voire jamais été déçu par cette équipe et on ne se lassera pas des nombreux titres remportés en Coupe d’Afrique des Nations (7). On a également vibré à Moscou, en 2021. Mais les amateurs sénégalais du football sur sable ont aussi le droit de rêver plus grand. C’est vrai : en l’absence des champions russes en titre ou encore de la Suisse, le Brésil et le Portugal sont les grands favoris de cette Coupe du Monde. La thèse des équipes ayant le plus gagné se tient mais les Lions restent malgré tout sur une demi-finale historique, après avoir sorti la Seleçao en quart.

« Cette place en demi-finale (en 2021à nous a ouvert l’appétit, nous voulons donc aller plus loin cette année. Nous ne sous-estimerons personne, mais nous connaissons notre valeur et savons que nous sommes capables de faire de grandes choses et d’écrire l’histoire de notre sport », a déclaré le sélectionneur Mamadou Diallo, qui participera à sa première Coupe du Monde en tant qu’entraîneur principal après avoir longtemps été l’adjoint d’Omar Ngalla Sylla et après avoir surtout remporté sa première CAN à la tête des Lions, en 2022.

Un groupe abordable

Mais il est évidemment qu’avant de se projeter vers le rêve d’une finale puis d’un sacre, il faut d’abord faire face au présent. Les Lions ont, certes, battu les Seychelles lors de leur dernier match préparatif, deux mois après avoir dominé l’Iran à trois reprises. Mais il y a une semaine, ils n’avaient pas pu résister à l’Italie. Il est donc nécessaire de passer un plus grand cap pendant cette Coupe du Monde, ce qui passe par une bonne phase de groupes. Et les hommes de Mamadou Diallo ne pouvaient pas espérer plus abordable à l’issue du tirage puisqu’ils sont avec le Bélarus, la Colombie et le Japon. Gagner ces trois matchs serait une bonne manière de confirmer leurs ambitions.

