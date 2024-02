Après avoir fait les beaux jours de l’Étoile Lusitana (Nationale 1), et de Gazelles FC (Nationale 1), durant trois ans, Alexandre Coly évolue désormais sous les couleurs des Gabelous de l’AS Douanes (5e, 19 points), qu’il a rejoint cette saison. Parfois éloigné des terrains, en raison de ses pépins physiques, Coly reste un joueur talentueux, de par sa vitesse, sa technicité et son efficacité devant les buts.

Pour sa première expérience dans la ligue 2 sénégalaise, Alexandre Coly dit avoir traversé quelques moments difficiles pour ses débuts, au micro de Wiwsport : « C’est ma première fois de découvrir la ligue 2, pour dire vrai le début était difficile, car c’est un championnat totalement différent de la Nationale 1, il y’a du rythme et de l’engagement. Je me suis adapté maintenant, on a aussi un bon coach qui connait bien le championnat et qui nous mène sur le droit chemin. »

Selon le natif de Ziguinchor, le principal objectif de son équipe reste la montée en ligue 1 : « L’AS Douanes n’est pas à son niveau actuel, c’est l’une des grandes équipes sénégalaises. Actuellement on occupe la 5e place, notre technicien maitrise bien la ligue 2, la saison dernière il entrainait le Jamono Fatick (Ligue 1). Pour cette deuxième partie de saison, on veut prendre la première place du championnat, ou au pire des cas faire partie des équipes qui seront dans l’élite la saison prochaine. »

Avant de poursuivre sur ses ambitions personnelles : « Je rêve d’avoir une sélection avec l’équipe nationale U20 ou encore en équipe locale, c’est mon souhait de défendre les couleurs de mon pays. Mais mon plus grand rêve est de partir à l’étranger pour monnayer mon talent, » lance-t-il.

