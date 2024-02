Alors que tous les matchs ont été annulés sur le territoire sénégalais en raison de l’instabilité menaçant le pays, la Fédération sénégalaise de football a levé la suspension quelques jours plus tard pour annoncer le retour du ballon rond sur les pelouses. Cependant, après la notification de la FSF, aucun match de championnat n’a été programmé. Interrogé à ce sujet, Pape Momar LO, vice-président chargé des compétitions de la LFSP, a expliqué les raisons.

« Face aux récentes manifestations, les autorités de la Fédération ont jugé nécessaire d’observer une pause de quelques jours afin d’assurer davantage de stabilité et de sécurité dans le pays. Après quelques jours de repos et le retour au calme, elles ont constaté que la tension s’était apaisée et ont décidé de lever la suspension. À présent, la Ligue professionnelle a contacté la gendarmerie ainsi que la police pour leur demander si elles peuvent à nouveau programmer leurs matchs et si elles seront disponibles pour assurer la sécurité lors de ces rencontres », a expliqué Pape Momar LO.

Il a ensuite annoncé une date retenue pour le retour du championnat, tout en détaillant les plans pour les 5 matchs de la Coupe de la Ligue qui n’avaient pas encore été joués. « Cependant, les forces de l’ordre nous ont informés qu’il serait préférable de reporter quelque peu notre championnat. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi la date du 26 décembre pour reprendre le championnat. Comme certains matchs de la Coupe de la Ligue n’ont pas pu être disputés en raison de la situation, nous les programmerons le dimanche et le lundi, avec un total de 5 matchs. La phase de retour du championnat sera quant à elle programmée à partir du 26 février« , a-t-il ajouté.

