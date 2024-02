En perspective des Jeux Africains « GHANA 2024 », l’équipe nationale U20 du Sénégal entame sa troisième phase de préparation avec un stage de quatre jours en internat au centre technique Jules François Bocandé de Toubab Dialao. Cette nouvelle étape fait suite à deux phases de préparation axées sur la détection de nouveaux talents au sein de la jeune génération.

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans s’engage dans sa troisième phase de préparation avec un stage du 19 au 24 février 2024. À la tête de cette formation se trouve l’entraîneur Serigne Saliou Dia, récemment promu sélectionneur des U20 après son succès avec les U17 du Sénégal. Il dispute ainsi son deuxième tournoi dans cette compétition, ayant précédemment conduit l’équipe locale à une victoire historique en 2015, marquant le tout premier trophée sénégalais de football.

Dans cette liste convoquée, on retrouve des visages familiers de la sélection U17 tels que Lassana Traoré, Mamadou Ngingue, Mamadou Sawane, Yaya Dieme, Ibrahima Baldé, et d’autres. Ces joueurs, ayant remporté la dernière Coupe d’Afrique des Nations U17 en Algérie et ayant participé à une Coupe du Monde U17 avec le même sélectionneur, apportent une touche d’expérience précieuse. Serigne Saliou Dia a donc décidé de faire surclasser certains joueurs U17, démontrant ainsi la confiance qu’il accorde à ces jeunes talents qui ont déjà prouvé leur valeur sur la scène internationale. Le Sénégal est logé dans le groupe B, aux côtés du Nigeria, du Cameroun et du Maroc, où ils se disputeront les deux premières places. Cette édition marque la 13e édition de l’événement continental multisports, dont la première édition remonte à 1965 au Congo. Pour rappel, la liste définitive est attendue vers la fin du mois.

Voici la liste des joueurs convoqués

wiwsport.com