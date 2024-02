C’est reparti ! La Ligue 1 Uber Eats dévoile la quatrième édition de la eLigue 1 Tour, une compétition esport internationale créée en partenariat avec EA SPORTS. Le tournoi, disputé sur EA SPORTS FC 24, réunit des compétiteurs de différents pays.

Lancée en janvier 2021, la eLigue 1 Tour accueille des participants du monde entier. Elle est ouverte aux gamers et aux fans de football de tous niveaux, et vise à promouvoir le championnat de France et ses clubs auprès d’une cible de jeunes de 16 ans et plus dans des zones clés pour son développement.

Le tournoi a débuté par des qualifications en Chine le 3 janvier, puis en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Maroc et au Moyen-Orient les 24 et 25 février 2024. La phase de qualification détermine le meilleur joueur de chaque région, les huit finalistes remportent un voyage tout compris en France pour les finales du eLigue 1 Tour. Comme toujours, les participants choisissent leur équipe de Ligue 1 Uber Eats préférée et s’affrontent sur PS5, Xbox Serie X/S et PC.

Au Sénégal, les qualifications débuteront les 2 et 3 mars. Sengames, l’association des gamers du Sénégal qui a déjà piloté les qualifications lors des éditions précédentes de la eLigue 1 Tour à 3 reprises, est à nouveau au centre de la promotion et de la gestion de ce tournoi tant attendu. En outre, l’organisation de fanzones, de tournois dans les salles de jeux incluant cash prizes et maillots dédicacés est prévue tout au long de la campagne menant au tournoi majeur du eLigue 1 Tour Sénégal.

Pour cette édition, des influenceurs accompagneront les champions qualifiés tout au long de leur parcours, en commentant en direct les finales de la eLigue 1 Tour. Rendez-vous est donc pris pour les amateurs de l’esport et de la grande communauté de cette discipline au Sénégal.

wiwsport.com