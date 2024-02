Wilfried Singo, le défenseur de l’AS Monaco, est de retour sur le Rocher après son triomphe à la CAN 2023 avec la Côte d’Ivoire. Il a joyeusement célébré la récente victoire remportée face au Nigeria (1-2) aux côtés de ses coéquipiers Monégasques. Il n’a pas manqué de taquiner ses coéquipiers sénégalais, qui ont été éliminés en huitièmes de finale par les éléphants.

Dans une vidéo partagée par son club, le défenseur talentueux âgé de 24 ans a taquiné ses coéquipiers, en particulier Krépin Diatta et Ismaila Jakobs du Sénégal, qu’ils avaient vaincu en huitièmes de finale (1-1, 4 tirs au but à 5), et Mohamed Camara du Mali, également battu en quarts de finale (1-2 ap). Applaudi par ses coéquipiers et le staff de l’ASM, Wilfried Singo, a prononcé un discours enthousiaste : « Merci beaucoup pour l’accueil, les gars. C’est vraiment agréable de ramener cette coupe à Monaco, comme je l’avais promis à Krépin Diatta et à Mohamed Camara. (…) C’était un petit duel entre nous dans le vestiaire, que j’ai remporté, je suis content », a-t-il déclaré avec le sourire.

