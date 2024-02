La finale du Championnat national masculin de Rugby à sept « Goor 7’s Elite » se jouera ce samedi 17 février au stade Iba Mar Diop de Dakar. Huit équipes sont en lice pour remporter le trophée final.

Ce samedi le trophée du championnat national masculin de Rugby à VII sera mis en jeu ce samedi à 13 heures au stade Ibra Mar Diop. Huit équipes seront sur la ligne de départ à travers deux groupes (A et B) de quatre équipes. Les deux premières équipes de chaque poule s’affronteront en demi-finale à l’issue des rencontres de la phase de groupes avant que les vainqueurs du dernier carré s’opposent en finale pour tenter de décrocher le titre.

Les deux poules sont composées comme suit : Dans la poule A, on retrouve l’ASFA, INSEPS RC, JAMBARS XV et KRAC THIES. La poule B est composée de KIRENE Rugby Club, REQUINS XV, DRAGONS VP et PANTHERES DE YOFF.

Wiwsport.com